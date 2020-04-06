Дать денег и поставить на паузу проверки: бизнесмены озвучили, какие меры поддержки нужны

Меры поддержки, которые принимаются правительством для малого и среднего бизнеса, отклик у предпринимателей не находят. Вместо беспроцентных кредитов бизнесменам нужны субсидии на зарплаты, налоги нужно временно отменять или снижать, а не давать отсрочку. А главное – нужны четкие объяснения, кому и как работать, и без перегибов со стороны надзорных органов.

«Карантин пройдет, этот месяц как-то переживем. Надо смотреть дальше. Необходимо самые пострадавшие отрасли освободить от налогов до конца года, причем от всех налогов. Однозначно нужны меры поддержки в виде рефинансирования или отсрочки по кредитам, снижение процентной ставки. От банков и от фонда поддержки предпринимателей нужны меры в течение следующего полугода и не в качестве какого-то странного кредита под ноль процентов на зарплаты, нужны кредиты на организацию бизнеса на полгода, какие-то преференции на следующий год, а по каким-то областям и на 2022 год продлить», – выразил мнение сегодня на пресс-конференции член Совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Серей Козлов. Он отметил, что на уровне региона сейчас рассматривается законопроект об уменьшении налога на доходы с 6 до 1 процента для использующих УСН, околонулевой ставке по ЕНВД для общепита, снижении арендных ставок и плату за землю, введении моратория на проверки.

Об ожиданиях предпринимателей рассказал вице-председатель регионального отделения «Опоры России» и бизнесмен Дмитрий Ханин. В первую очередь он отметил, что бизнес ожидает прямых субсидий из федерального или областного бюджетов для выплаты зарплат на предприятиях, которым запрещено работать. По его словам, то, что принимается сейчас в части отсрочек по кредитам, выжить предпринимателям поможет мало – во-первых, МСБ часто живет «с колес», финансирование идет из прибыли, которая получена в течение месяца, а во-вторых, чтобы получить какие-то послабления от банков, надо собирать бумаги и доказывать, что ты на самом деле попал в число пострадавших и имеешь право.

Большие надежды у бизнеса на предложения главы Минпромторга Дениса Мантурова: освободить на несколько месяцев от уплаты всех налогов, включая НДС, разрешить отправлять персонал в вынужденный отпуск с уплатой до 80 % от зарплаты, субсидировать выплату зарплат предприятим, которые не могут работать и тд. «Предложения Мантурова нравятся, мы ждем их принятия, там все четко и конкретно. Но есть сомнения, что их примут», – рассказал Ханин.

Еще одно пожелание от бизнеса – отменить контрольно-надзорные мероприятия и проверки, если речь не идет об угрозе здоровью граждан. А главное, сделать так, чтобы государство разобралось само, объяснило бизнесу и донесло до надзорных органов, что разрешается, а что запрещается. «Мы видим, что у нас произвольно трактуются новые нормы, причем не в пользу бизнеса, а в пользу штрафов. Хотелось бы, чтобы были четкие и понятные разъяснения, как применяются списки отраслей, которые пострадали, должна быть четкая процедура, кому можно, кому нельзя работать и на каком основании, причем опирающаяся не на понимание чиновника, а на нормы», – поделился эксперт. Он привел в пример работу своего магазина: «У меня закрыты некоторые торговые точки в Полевском. В ассортименте были в том числе детские товары и товары гигиенические. Тем не менее Роспотребнадзор запретил торговлю, еще даже до указа губернатора о том, что доля товаров из списка необходимых должна быть не менее 30 %». Кроме того, бизнес хочет понимать, почему кому-то можно работать, а кому-то нет с точки зрения безопасности: например, почему продажу бытовой техники разрешили, а цветочным, которые могут соблюдать все санитарные требования, работать запрещено.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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