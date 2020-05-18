Грозят ли России массовые «карантинные бунты»: мнения экспертов

Волна «карантинных протестов» за последние дни и недели захлестнула США и страны Европы. Люди требуют возвращения к привычному укладу жизни. «Новый День» опросил экспертов, грозят ли России в обозримом будущем подобные события, и можно ли их предотвратить.

По мнению политконсультанта Андрея Перлы, шансы предотвратить массовые протесты есть – для этого просто нужно всеми силами ослаблять ненужные карантинные меры. В качестве примера он привел Мурманскую область, где уже сняты почти все ограничения, кроме самоизоляции для лиц старше 65 лет. Здесь, считает он, протестов не будет. У Свердловской области еще примерно неделя форы, если ненужные меры будут отменены, тогда, возможно, обойдется. А вот Москва – уже крайне взрывоопасна благодаря действиям Сергея Собянина. У него идет колоссальное падение рейтингов. Авторитет власти падает, и полицейских на улицах уже открыто оскорбляют за требования предъявить куар-код.

«При этом нельзя говорить, что в России протестов еще не было, они уже начались, – напоминает Перла. – Во-первых, уже прошла эпидемия протестов онлайн. Во-вторых, очень заметный был митинг во Владикавказе. Там, конечно, существовали и местные причины, но он был, и он может стать образцом для подражания. В-третьих, громкой темой прошлой недели стали выступления врачей, до которых не доходят обещанные президентом выплаты. Врачи в Армавире провели суперакцию, которую увидел весь мир. Думаю, в администрации президента тоже все это видят». По мнению эксперта, скоро информационная политика государственных телеканалов изменится. «Людей начнут готовить к выходу из карантина, рассказывая о том, что эпидемия идет на спад, что опасность заразиться снижается, как хорошо гулять по парку, пить кофе на углу, а главное – ходить на работу и зарабатывать», – считает он.

Политолог Константин Калачев отмечает, что в каждой из европейских стран протест имел свою специфику. Например, в Испании действительно сильно упал уровень жизни, обострилась ситуация на рынке труда. А в Германии протест политизирован. По мнению Калачева, ситуацию пытаются использовать в своих интересах крайне правые и крайне левые радикалы. Есть своя специфика и в России.

«У нас люди выходят протестовать только в самом крайнем случае, – считает Калачев. – Тогда как в других странах уличные выступления связаны с привычкой протестовать, если людей что-то в действиях правительства расстраивает или разочаровывает. Мне кажется, у нас поскольку люди предполагают, что участие в митингах, во-первых, ничего не решает, во-вторых, чревато штрафами и задержаниями, люди могут выйти только тогда, когда не останется никаких других вариантов. У нашего народа есть надежда, которая умирает последней, есть привычка терпеть, так что я думаю, что то, что происходит в Мадриде, пока нам не грозит. Хотя локальные вспышки могут быть и у нас, например, выступления вахтовиков в Якутии, митинг в Северной Осетии. Для наших граждан самая безопасная форма протеста – это фига в кармане во время голосования. И вот тут могут быть проблемы, первая из которых связана с голосованием по поправкам в Конституцию. Если много людей проголосуют против, то будет проблема с легитимизацией официальных результатов».

Константин Калачев добавил, что для уличных выступлений нужны не только поводы, но и лидеры – те, кто готовы выступить. Но наша оппозиция не готова выводить людей на улицы здесь и сейчас. «Нашей власти просто повезло, что нет авангарда недовольства, так как при сходе лавины всегда должен упасть первый камень, или кто-то должен громко крикнуть», – отметил Калачев.

Кандидат философских наук, социолог и автор монографий о марксизме Андрей Коряковцев смотрит на вопрос шире. Режим самоизоляции – это вынужденная медицинская мера, сопряженная с ограничением рыночной активности, поэтому в наибольшей степени от нее страдает тот, кто напрямую зависит не от государственных дотаций, зарплат и выплат, а от прибыли на рынке. «То есть, это разные отряды буржуазии, включая самозанятых, и зависимый от них рабочий класс (особенно набравший кредитов и потому зависящий от банков), – подчеркивает Коряковцев. – Поэтому вовсе неудивительно, что именно эти носители буржуазного, рыночного сознания находятся на острие протеста, направленных против ограничительных мер правительств. В России он также имеет место, только неорганизованно и в сети. Насколько он справедлив? По форме он справедлив. Но ложен по содержанию. Дело в том, что эпидемия коронавируса пришлась на новую волну экономического кризиса. Эпидемия лишь обострила проблемы протестующих, но не породила их. На самом деле их разоряет кризис, а не ограничительные меры правительства, но протестующие этого не осознают, и их недовольство поэтому имеет ложные цели. Рационально протест должен требовать не свертывания медицински обоснованных ограничительных мер, а проведения государством решительных социальных реформ: обеспечение дифференцированной социальной помощи на время режима самоизоляции, а затем – усиление протекционизма и госрегулирования экономики. В России правительством подобная политика уже наметилась, но саботируется чиновниками. Поэтому мне кажется, что подобные протесты у нас будут сходить на нет по мере усиления и проведения этой политики, но усилятся, если усилится чиновничий саботаж».

Напомним, только в последние дни акции протеста прошли в Польше – под лозунгом «Хлеба и работы!», в Германии, где на улицы вышли несколько тысяч человек, в Мадриде, где протестующие требуют отставки премьера.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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