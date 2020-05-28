Представитель «Красного и Белого» объяснила в суде, почему нельзя закрывать склад алкомаркета

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга начал рассматривать административное дело ООО «Абсолют». Это распределительный центр алкомаркета «Красное и Белое», которому грозит закрытие на три месяца из-за того, что почти 180 сотрудников склада подхватили коронавирус.

Представитель Роспотребнадзора в суде зачитал перечень нарушений, которые санврачи нашли на складе. Среди них следующие: не представлен 5-дневный запас санитарно-гигиенических масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Кроме того, перед началом рабочих смен отсутствовал «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ. На момент обследования установлено, что к работе были допущены сотрудники, контактировавшие с заболевшими.

Защитник начала свою речь с того, что не согласилась с некоторыми пунктами из списка Роспотребнадзора: она отметила, что на момент проверки были бактерицидные лампы (но в меньшем количестве), были маски и на складе висели объявления о необходимости мыть руки и соблюдать дистанцию. После проверки все нарушения были исправлены: на входе сотрудникам замеряют температуру, ведется журнал ее учета, установлены дозаторы с антисептиками, на складе работают 26 бактерицидных ламп, а все, у кого есть признаки инфекции, отстранены. Защитник согласилась, что нарушения эпидрежима на складе были, но попросила не приостанавливать работу склада. Она также уточнила, что на больничном находятся 174 сотрудника.

По словам представителя склада помещение нельзя опечатывать, потому что там хранится в том числе пищевая продукция, включая продукты из перечня жизненно необходимых (йогурты, яйца и прочее), которая может испортиться и там находится серверное оборудование, которое обслуживает не только склад, но и сеть магазинов «Красное и Белое». Она также попросила учесть, что «Абсолют» сотрудничал с надзорным органом, выполнил все требования и оплатил содержание своих сотрудников в обсерваторе. «С учетом вышесказанного просим не назначать наказание, связанное с приостановкой деятельности», – резюмировала ответчик. Добавим, в июне будет рассмотрено административное дело в отношении магазинов сети, а кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Напомним, в ходе проверки Роспотребнадзора на складах ООО «Абсолют» были выявлены следующие нарушения: В период с 5 по 26 мая 2020 года 180 сотрудников склада заразились вирусом. 19 мая пресс-служба «Красного и белого» официально заявила, что отгрузки со склада «Абсолют» г. Екатеринбург полностью остановлены. Несмотря на то, что это не первая вспышка на предприятиях, работающих в Свердловской области (к примеру, крупные очаги были на двух автобусных предприятиях Екатеринбурга), именно о «Красном и Белом» говорят как о «виновнике» продолжения ограничительного режима в Свердловской области. На территории Железнодорожного района даже устраивали рейд в поисках заболевших мигрантов, работающих в этой сети.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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