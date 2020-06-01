У 81 беременной из Свердловской области коронавирус

В Свердловской области у 81 беременной женщины подтвержден Covid-19. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям регионального минздрава Наталья Зильбер, отвечая на вопрос «Нового Дня». По ее словам, сейчас на учете по беременности на Среднем Урале состоят всего около 26 тысяч женщин.

«Из позитивного – практически в 90% инфекция протекает у беременных женщин в Свердловской области бессимптомно или в легкой форме. Сегодня мы имеем четверо родов у матерей с коронавирусом, родились два мальчика и две девочки, все малыши родились доношенными, они, как и их мамы, чувствуют себя хорошо, они здоровы. Это первый опыт, который мы нарабатываем по ведению беременности», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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