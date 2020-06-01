Новый рекорд: в Свердловской области за сутки подтвердили почти 300 случаев коронавируса

В Свердловской области новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев коронавируса. Заболели сразу 283 человека. По данным ИЦК, скончались 2 человека, то есть всего об заболевания умерло 29 человек. Из больниц выписаны 164 пациента.

Добавим, 25 мая в регионе подтвердили 279 случаев коронавируса, это было рекордом. С того дня ниже 200 случаев ежедневно статистика не опускалась. На сегодняшний день в регионе подтверждено 5 732 случая, больше только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Московской области.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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