В Свердловской области прирост заболевших Covid-19 составил 675% за месяц

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России подсчитал прирост заболевших Covid-19 за май – с 1 по 31 число. В Свердловской области самый большой показатель среди регионов УрФО – 675% за месяц.

«Число выявленных случаев выросло более чем в 7 раз. По состоянию на 1 мая выявили 703 случая, по состоянию на 31 мая – 4 746. Среди регионов УрФО Свердловская область находится на первом месте по общему числу заболевших – 5 732 человека за весь период», – уточнили в ИЦК.

Отметим, в среднем по России за месяц число заболевших увеличилось в 3,8 раза.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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