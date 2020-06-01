российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 июня 2020, 16:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловской области прирост заболевших Covid-19 составил 675% за месяц

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России подсчитал прирост заболевших Covid-19 за май – с 1 по 31 число. В Свердловской области самый большой показатель среди регионов УрФО – 675% за месяц.

«Число выявленных случаев выросло более чем в 7 раз. По состоянию на 1 мая выявили 703 случая, по состоянию на 31 мая – 4 746. Среди регионов УрФО Свердловская область находится на первом месте по общему числу заболевших – 5 732 человека за весь период», – уточнили в ИЦК.

Отметим, в среднем по России за месяц число заболевших увеличилось в 3,8 раза.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

В Екатеринбурге больше не будут закрывать москвичей и петербуржцев на 14-дневный карантин. / Куйвашев продлил режим самоизоляции до 8 июня: «Вариантов у меня не было». / В Первоуральске ветклинику оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу не в тех масках (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Глава Чувашской митрополии умер от вызванной Covid-19 пневмонии

В Совете Федерации прокомментировали «обязательную вакцинацию» от коронавируса

В Сербии объявили о завершении эпидемии коронавируса

Число больных коронавирусом в Москве приближается к 185 тысячам

Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь незначительно снизился

Новый рекорд: в Свердловской области за сутки подтвердили почти 300 случаев коронавируса

В Башкирии открываются торговые центры, музеи и библиотеки

У 81 беременной из Свердловской области коронавирус

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,