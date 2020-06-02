Павел Креков: пока мы идем по прежней схеме сбора статистики по Covid-19

Замгубернатора Павел Креков ответил на вопрос, когда область перейдет на формирование статистики по Covid-19 по новой схеме – без учета носителей вируса, не имеющих симптомов заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вопрос Крекову задали на сегодняшнем брифинге. Он ответил, что, по сути, статистика уже считается по-новому, но на федеральном уровне. «Есть две разновидности, как говорят в Одессе – две большие разницы, это те, кто болеет Covid-19, и те, кто им заражен, то есть является вирусоносителем, но сам больным человеком не является. Эти понятия в федеральной статистике разделяются, – сказал Креков. – Другое дело, что все равно исходной цифрой является количество выявленных носителей – и «больных», и «здоровых», скажем так, тех, кто не имеет симптоматики. Пока еще мы идем по этой схеме. Как будет развиваться ситуация дальше, мне трудно сказать, это будет решение федерального уровня. Но уже сегодня, если заглянуть на сайт стопкоронавирус.рф, там уже видно, что разделяются болеющие и просто вирусоносители».

Также Павел Креков прокомментировал растущее число выявленных случаев заражения. По его словам, бояться этих цифр не надо, они говорят лишь о растущем числе обследованных граждан. «Мы как никогда много обследуем людей. Это одна из основных причин роста показателей заболеваемости. Страшна не цифра. Страшен человек, который заражает других. Чем раньше мы его выявим, тем лучше», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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