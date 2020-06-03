Власти связали рост зараженных с ростом тестирования. Проверяем закономерность (ИНФОГРАФИКА)

Второй день подряд замгубернатора Свердловской области Павел Креков объясняет рост числа выявленных случаев коронавируса тем, что в области стали проводить больше тестов. «В Свердловской области растет не заболеваемость, а выявление заболевших. Это все-таки достижение, а не недостаток», – прокомментировал чиновник сегодняшние 357 случаев.

Между тем, «Новый День» получает сообщения от читателей, которые с признаками простуды и после контактов с людьми из очага не могут добиться проведения теста. Редакция решила проверить заявление Крекова по статистике, которую ежедневно публикует региональный оперштаб.

Стоит отметить, что Креков отчасти прав – на самом деле тестов стали проводить больше, если сравнивать с последними числами марта, когда для подтверждения их еще возили в Новосибирск. Например, 28 марта проверили 987 проб и выявили 9 случаев (а всего их стало 33). Теперь же умерших 33 человека, а заболевших более шести тысяч человек. Поэтому «Новый День» для сравнения взял статистику только за последний месяц. В среднем с 1 мая по 2 июня в регионе делали 6 344 теста. Единожды цифра была гораздо меньше – 1 320. В первую половину месяца делали по 5-6 тысяч тестов ежедневно, заболевших было от 53 до 232. Во вторую половину месяца чаще всего было порядка 6-7 тысяч тестов в день, дважды – более 9 тысяч. В среднем после 16 мая ежедневно заболеваний стало в 1,5-2 раза больше, чем в первых числах мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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