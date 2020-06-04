Минздрав посоветовал врачам полоскать рот спиртом, чтобы не заразиться Covid-19

Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В 189-страничном документе расписано, как диагностировать Covid-19, как лечить разные формы этого заболевания, а также как защитить медработников от заражения при контакте с потенциальным носителем вируса.

В разделе 7.4 «Мероприятия по предупреждению распространения Covid-19 в медицинской организации» говорится, что медицинские работники должны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе – шапочки, противочумные халаты и респираторы. После медицинской эвакуации пациента работник, выявивший больного с клиническими проявлениями ОРВИ и характерными для Covid-19 симптомами, должен снять с себя защиту, положить ее в бачок с дезраствором, обработать обувь и руки, переодеться в сменный комплект одежды.

«Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и глаза закапывают 2% раствор борной кислоты», – говорится в документе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

Отец, не платящий алименты, присвоил «путинские» 10 тысяч на ребенка. / Екатеринбургские депутаты одобрили корректировку бюджета-2020 с рекордным дефицитом. / В Свердловской области 298 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»