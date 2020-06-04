На Среднем, Южном и Полярном Урале возросла смертность от Covid-19

За последние дни в большинстве регионов УрФО, за исключением ХМАО-Югры и Курганской области, рос показатель летальных исходов пациентов с Covid-19.

В то же время, отмечают эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, показатели по регионам УрФО все еще находятся намного ниже среднего уровня по стране. Средний показатель летальных исходов в России – 1,22%, по УрФО – 0,54%.

Самые высокие показатели в Челябинской области. Здесь летальность по состоянию на 4 июня составляет 0,64% (неделю назад – 0,59%).

В Свердловской области этот показатель сегодня – 0,52%, неделю назад – 0,49%.

В ХМАО-Югре процент смертности снизился с 0,84% до 0,60%.

В Тюменской области – вырос с 0,45% до 0,50%.

Довольно высокий рост летальности на Ямале – с 0,31% до 0,43%.

В Курганской области на сегодняшний день летальных исходов не зафиксировано.

Топ-3 регионов РФ по летальности от Covid-19 на сегодняшний день:

Дагестан – 5,25%;

Ингушетия – 2,69%;

Тверская область – 2,05%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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