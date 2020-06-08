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Понедельник, 8 июня 2020, 12:18 мск

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Стабильность: на Среднем Урале снова около 250 заражений за сутки

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в ИЦК, скончались два человека, всего в регионе от вируса погибли 43 человека. Из больницы за день выписали только 34 пациентов.

С 25 мая на Среднем Урале ежедневный прирост не опускался ниже двухсот случаев. Пик пришелся на 3 июня, было 357 случаев, на следующий день – 298. Последние три дня прирост почти одинаковый: в пятницу стало известно о 251 заболевшем, в выходные сообщалось о 249 и 240 случаях.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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