Подписчики заболевшего коронавирусом Ройзмана удивлены: его видели позавчера

Подписчики бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который сегодня сообщил, что подхватил коронавирус, желают ему скорейшего выздоровления. Вместе с тем есть и те, кого новость очень удивила.

«Женя, не выдумывай – в субботу виделись, был огурцом! И баня у тебя офигительная – какие еще простуды?!» – написала ему подписчица Светлана Толмачева.

Напомним, ранее Ройзман заявил, что несколько дней назад почувствовал недомогание, справился с ним за два дня, но решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. Теперь он, по собственным словам, на жесткой изоляции вместе с семьей. На уточняющий вопрос, видится ли он со знакомыми, он ответил, что круг его общения очень ограничен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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