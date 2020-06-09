В Свердловской области плюс 242 случая коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 242 новых случая коронавируса, три человека умерли. Всего в регионе – 7 910 заболевших.

Свердловская область остается на пятом месте в России по результатам суточного мониторинга – после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. За последние сутки в регионе от коронавируса скончались трое.

По данным регионального оперштаба, за сутки лабороторно диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, поселка Уральский, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Режа, Свободного, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Всего в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 7 910 случаев Covid-19.

«Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 635. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в штабе.

Выписано 222 человека. Всего уральские врачи вылечили 3 495 пациентов. Общее число смертей за весь период – 46.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

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