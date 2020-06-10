Сводка по коронавирусу: 284 новых случая и еще две смерти

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 284 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на пятом месте в России по числу новых случаев за день. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 8 193 человек.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще два человека. Всего вирус унес жизни 48 человек. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 174 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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