В регионах Урала увеличивается показатель смертности от коронавируса

За минувшую неделю практически во всех регионах УрФО вырос показатель летальности от Covid-19. Самое высокое значение – в Челябинской области. На сегодняшний день там летальность составляет 0,90%. Неделю назад показатель составлял 0,64%. В ХМАО показатель летальных исходов – 0,60%, и это один из двух регионов, где он не изменился. В Тюменской области за неделю цифра увеличилась до 0,59 % с 0,5 %. В Свердловской области летальность с 0,52 % выросла до 0,56 %. В ЯНАО показатели также выросли – 0,44% (неделю назад – 0,43%). Ничего не поменялось в Курганской области – там по-прежнему нет умерших.

По данным ИЦК, УрФО находится ниже среднего по стране по этому показателю: 0,61 % против 1,3 % по России. За время пандемии от вируса скончались 134 жителя Урала.

Топ-3 регионов РФ по летальности от Covid-19 на сегодняшний день выглядит так:

Дагестан – 4,93%

Санкт-Петербург – 2,63%

Ингушетия 2,51%

Неделю назад лидерами были Дагестан, Ингушетия и Тверская область.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения назвала «сложной для понимания» статистику смертей от коронавируса в России. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в Женеве отметил, что в России очень низкая смертность при большом числе заболевших, и порекомендовал перепроверить данные. «В статистике заболеваемости и оказании помощи Россия идет по схожему пути с развитыми странами Европы. Но такой низкий уровень смертности при высокой выявляемости заболевания смотрится необычно. Да, Россия делает огромное количество тестов, которое позволяет выявить заболевание очень-очень рано. Но в других странах, у которых большие масштабы тестирования, смертность куда выше. Российским властям стоит пересмотреть методы регистрации летальных исходов, чтобы убедиться, что цифры точны», – цитирует Райана bfm.ru.

Екатеринбург, Елена Иванова

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