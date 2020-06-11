Минздрав утвердил список больниц для детей с коронавирусом

Областной минздрав разработал алгоритм оказания амбулаторной медицинской помощи для детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при выявлении ребенка, зараженного коронавирусом нового типа, его необходимо направить для дополнительного обследования в одно из медучреждений согласно маршрутизации.

Приводим список учреждений.

ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест»: город Асбест, Малышевский городской округ, Рефтинский городской округ, Белоярский городской округ;

ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница»: Сухоложский городской округ;

ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил»: городской округ Нижний Тагил, Нижнетуринский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, Нижнесалдинский городской округ, городской округ Кушва, Красноуральский городской округ, городской округ Верхняя Тура, Горноуральский городской округ, Качканарский городской округ, Невьянский городской округ, Кировградский городской округ, Верхнетагильский городской округ, ВерхНейвинский городской округ;

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский»: городской округ Каменск-Уральский, Каменский городской округ, Богдановичский городской округ, Камышловский городской округ городской округ;

ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»: Верхняя Пышма, Среднеуральский городской округ;

ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск»: городской округ Первоуральск, Ачитский городской округ, Шалинский городской округ, Артинский городской округ, Красноуфимский городской округ, Ревдинский городской округ, Нижнесергинский городской округ, Бисертский городской округ, Дегтярский городской округ;

ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»: Ирбитский городской округ, Слободо-Туринский городской округ, Туринский городской округ, Тавдинский городской округ, Байкаловский городской округ, Талицкий городской округ, Пышминский городской округ;

ГЛУЗ СО «Туrулымская центральная районная больница»: Тугулымский городской округ;

ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»: Краснотурьинский городской округ, Карпинский городской округ, Волчанский городской округ, Ивдельский городской округ, Североуральский городской округ, Серовский городской округ, Новолялинский городской округ, Верхотурский городской округ;

МАУ «Детская городская клиническая больница № 11»: Березовский городской округ, Полевской городской округ, Сысертский городской округ, Арамильский городской округ, Режевской городской округ, Артемовский городской округ.

Если при обследовании у ребенка выявляются изменения на рентгенограмме (томограмме), его необходимо госпитализировать. В остальных случаях по возможности назначается амбулаторное лечение на дому. В квартире, где проживает больной ребенок, не должно быть лиц старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, детей младше 3 лет. Если соблюсти эти условия семья не имеет возможности, решается вопрос о госпитализации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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