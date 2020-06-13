Свердловская область на третьем месте по приросту заболевания Covid-19 в УрФО

Свердловская область занимает третье место по приросту случаев заболеваемости Covid-19 по УрФО. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Количество инфицированных подсчитывалось с 6 по 12 июня.

В Свердловской области уровень заболевания за неделю вырос на 27% (неделей ранее было 41%). При этом регион лидирует по количеству выявленных случаев во всем уральском федеральном округе. За весь период насчитывается 8 826 случаев.

Первое место по приросту занимает Ханты-Мансийский АО – 34%.

Свердловская области, Владислав Тринько

Свердловская области. Другие новости 13.06.20

Коронавирусное плато, страшное ДТП на Малышева – Мамина-Сибиряка и дело отца Сергия: итоги недели от РИА «Новый День». / Футболистам «Урала» разрешили проводить свои игры на стадионе в присутствии 3500 болельщиков. / В Свердловской области продолжает увеличиваться количество зараженных Covid-19 – 320 новых случаев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»