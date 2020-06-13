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Суббота, 13 июня 2020, 12:49 мск

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Свердловская область на третьем месте по приросту заболевания Covid-19 в УрФО

Свердловская область занимает третье место по приросту случаев заболеваемости Covid-19 по УрФО. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Количество инфицированных подсчитывалось с 6 по 12 июня.

В Свердловской области уровень заболевания за неделю вырос на 27% (неделей ранее было 41%). При этом регион лидирует по количеству выявленных случаев во всем уральском федеральном округе. За весь период насчитывается 8 826 случаев.

Первое место по приросту занимает Ханты-Мансийский АО – 34%.

Свердловская области, Владислав Тринько

Свердловская области. Другие новости 13.06.20

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