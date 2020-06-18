Григорий Иванов: «Если «Ростову» поставят техническое поражение, это будет несправедливо»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал возможность засчитывания «Ростову» технического поражения из-за того, что команда не сможет начать чемпионат в ближайшие дни. У шести игроков, напомним, обнаружили коронавирус, остальная команда отправлена на двухнедельную изоляцию.

«Несправедливо будет, если «Ростову» поставят техническое поражение, это же форс-мажор. «Ростов» – это один из лидеров чемпионата, я переживаю за товарищей, за ребят, которые играют там. Мне жаль, что так получилось. И пока еще ничего никто не сказал, но их уже начинают обвинять в том, что они по городу ходили. Я думаю, разберется наш Российский футбольный союз, и будет справедливое решение. Пока две недели они объявили [карантин], может, смогут тренироваться в это время. Найдут, может, возможность переноса двух-трех матчей, но самое главное – я против того, чтобы им засчитывали поражение», – сказал он.

Напомним, чемпионат РПЛ возобновляется с 21 июня по договоренности между лигой и Роспотребнадзором. На матчах смогут присутствовать только часть болельщиков – не больше 10% от вместимости трибун.

Екатеринбург, Елена Сычева

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