Число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 60 человек

За минувшие сутки в Свердловской области умерли от коронавируса еще три человека. Таким образом, общее количество жертв пандемии в регионе на сегодняшний день составило 60 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре по мониторингу ситуации, новых случаев заражения за сутки выявлено 231 – это на четыре больше, чем вчера. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 247 случаев. В региональном штабе добавляют, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+163), Арамильского, Березовского городских округов, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, поселка Малышева, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Североуральского, Шалинского городских округов.

Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 80 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 38 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 560. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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