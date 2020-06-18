Иванов рассказал, как пройдет первый матч «Урала» в новой коронавирусной реальности

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал, как пройдет ближайший матч екатеринбургской команды. «Посетить его смогут 10% зрителей – все, у кого есть абонементы, смогут попасть на матч, но будут сидеть не на своих местах. Мы заблокировали кресла, где нельзя садиться, чтобы была дистанция. Будут открыты все гейты, чтобы не было пробок, не было скопления людей, все будут в масках и перчатках, все будет выдаваться бесплатно – спасибо правительству области, они предоставили. Все меры предосторожности будут соблюдены, питания на стадионе не будет, только вода. Обязательно будет измеряться температура», – сказал он.

По словам Иванова, обязательной обработке будут подвергаться т.н. чистые помещения. Поле в эту категорию не попадает. «Поле не считается «грязной» зоной, а в чистую – раздевалки, например, – будет запускаться ограниченное количество людей, кто пройдет тесты на коронавирус. А вторая и третья зоны – где будут болельщики, для них тоже всех рекомендаций придерживаться будем», – заверил он.

Иванов рассказал, что сейчас команда уже тренируется в Екатеринбурге, но с соблюдением мер предосторожности. «Ребята никуда не ходят, мы должны быть в полной боеготовности – чемпионат начинается. Мы не сыграли контрольные матчи, потому что команд, с которыми можно играть, в нашем регионе нет, а тренерский штаб посчитал, что это нецелесообразно – куда-то лететь», – сказал президент клуба.

Представитель ФК «Урал» также прокомментировал информацию о единственном переболевшем коронавирусом игроке – Павле Погребняке. «Он тренируется отдельно с реабилитологом и тренером по физподготовке, он еще ни одной тренировки с командой не провел. Он рассказал, что были подозрения у него еще в Москве. Видимо, где-то там заразился, потому что у него и мама заразилась, и у детей было. Хорошо, что мы с ним не контактировали, вся команда сдала – отрицательный тест, неоднократно уже», – пояснил Иванов.

По его словам, тренеры готовят игроков с учетом перерыва и большого количества игр, которые пройдут в сжатые сроки. «Разрешили в матче пять замен не зря, за месяц получается девять игр уже есть, как минимум, а может и десять, и одиннадцать. Травмы, конечно, будут, тренеры по физподготовке индивидуально занимаются, если есть натяжение мышц – отдых, внимательно смотрим за игроками. Такого никогда не было, чтобы за месяц столько игр сыграть, будем стараться избегать травм», – добавил Григорий Иванов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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