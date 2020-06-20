В Свердловской области растет смертность от коронавируса – скончались еще пять пациентов

В Свердловской области выявлено 224 новых случая Covid-19. Количество выздоровевших после инфекции составило 299 человек. Но зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусом – это самый большой показатель за все время пандемии в регионе. Общее число смертельных случаев от Covid-19 достигло 69.

По данным оперштаба, лабораторный диагноз был подтвержден у жителей Екатеринбурга (+160), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.

82 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимациях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число заболевших в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и больницы других муниципалитетов, – 641. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 10 725 случаев новой коронавирусной инфекции. Уральские врачи вылечили 5 359 пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.20

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