Главный патанатом области: умерших от коронавируса младше 30 нет

Главный патологоанатом Свердловской области, начальник Свердловского областного патологоанатомического бюро Юлия Игумнова рассказала, кто чаще всего умирает от коронавируса. По ее словам, в регионе нет ни одного летального исхода у заболевших младше 30 лет. «Около половины, 48%, – люди старше 70 лет, а старше 80 лет – 30% умерших. Действительно, чаще погибают люди старшего возраста. Кроме того, у половины умерших в возрасте до 70 лет были такие тяжелые фоновые заболевания, как ожирение, сахарный диабет, бронхиальная астма. Количество мужчин и женщин примерно одинаковое», – сказала она.

Глава патанатомического бюро уточнила, что у 60% всех умерших в регионе были т.н. коморбидные заболевания. «Есть такое понятие как «первоначальная причина смерти». В структуре диагноза это основное заболевание: то, которое требует первоочередного лечения. Оно само или через свои осложнения может привести к летальному исходу. В медицинском свидетельстве о смерти оно записывается в строке I и попадает в базы статистических данных. Но бывают ситуации, когда у человека есть одновременно два или три тяжелых заболевания, которые представляют угрозу жизни и могут привести к смерти – это коморбидные заболевания. Почему-то их нередко называют сопутствующими, но это не совсем правильно. Сопутствующие – это совсем легкие заболевания. Коморбидные заболевания бывают в трех вариантах: конкурирующие, сочетанные и фоновые. Конкурирующие – это две произошедшие одновременно катастрофы, при которых трудно установить, какая из них привела к летальному исходу, и что записать в первую строку свидетельства о смерти. Например, у пациента одновременно случились язвенное кровотечение и инфаркт миокарда. Сочетанные заболевания – два серьезных, но не смертельных заболевания, вместе запустившие цепочку смертельных осложнений. И третий вариант – фоновое заболевание. Это длительно протекающее, хроническое, само по себе вроде и не смертельное, но отягощающее какую-то новую болезнь. Все коморбидные заболевания находят свое место при формулировке диагноза, но мы должны оценить, какое из них займет место основного», – объяснила она.

По словам Юлии Игумновой, если у пациента, к примеру, был панкреонекроз, но одновременно с тем подтвержден коронавирус, то инфекция в диагнозе будет фигурировать, но не на первом месте. «Или если у пациента последняя стадия опухолевого процесса с множеством метастазов, с истощением, и плюс у него коронавирусная инфекция, естественно, на первое место выходит онкологическое заболевание. А такие заболевания как сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма в большинстве случаев расцениваются как фоновые. У этих пациентов коронавирусная, как и любая другая, инфекция – основное заболевание – протекает тяжелее, и чаще приводит к смерти», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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