Число жертв Covid-19 в Свердловской области превысило 90 человек

За последние сутки в Свердловской области заражение коронавирусом подтверждено у 209 человек (вчера – у 216). Об этом сообщили РИА «Новый День» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 12 302 случая заражения.

Также за последние сутки скончался еще один человек. Всего с начала пандемии вирус унес жизни уже 91 свердловчанина.

Выздоровели за сутки 210 человек.

В региональном штабе добавляют, что лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+92), Алапаевского, Артемовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Cостояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 601. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.20

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