Сводка по коронавирусу: 214 новых заболевших, две смерти, 90 выздоровевших

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 214 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на седьмом месте в стране по числу новых случаев за день. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 12 516 случаев заражения.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще два человека. Всего вирус унес жизни 93 жителей региона. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 90 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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