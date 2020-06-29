российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июня 2020, 12:34 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Сводка по коронавирусу: 214 новых заболевших, две смерти, 90 выздоровевших

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 214 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на седьмом месте в стране по числу новых случаев за день. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 12 516 случаев заражения.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще два человека. Всего вирус унес жизни 93 жителей региона. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 90 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

Члены УИК обходят квартиры с предложением проголосовать на дому. / «Диабетики с пневмонией сидят в холодной палате», – в Екатеринбурге пациенты часами ждут лечения в ковидариях. / Уральские ученые нашли останки древней гигантской белки-летяги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России за сутки выявили 6 719 больных коронавирусом

У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава

«Диабетики с пневмонией сидят в холодной палате», – в Екатеринбурге пациенты часами ждут лечения в ковидариях

Число жертв Covid-19 в Свердловской области превысило 90 человек

Скорее молнией убьет. Медики рассказали о шансах детей умереть от Covid-19

За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом

В США допустили, что статистика по Covid-19 занижена в 10 раз

В Москве Росздравнадзор поймал курьера с нелегальным лекарством от COVID-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Инфографика, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,