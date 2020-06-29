Среднеуральский женский монастырь закрыли для паломников

Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» закрыт для посетителей, в том числе паломников, сообщается в соцсетях сторонников бывшего духовника монастыря отца Сергия. Это произошло после визита на территорию съемочной группы Ксении Собчак и нападения на нее. В монастыре пояснили, что опасаются новых провокаций.

Напомним, сам отец Сергий, по разным данным, может находиться как на территории монастыря, так и за его пределами в одном из дальних скитов на востоке Свердловской области. В отношении него прошло уже два епархиальных суда. На первый он пришел, но не стал отвечать на вопросы по существу, прочитав речь по бумажке и удалившись, а на второй не явился. В Екатеринбургской епархии дали схимнику еще один шанс, новое слушание состоится 3 июля, отца Сергия ждут на суде.

Как уже писал «Новый День», причиной того, что его судят по церковным канонам, стало непослушание. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лично выдавал запрет на служение отцу Сергию, равно как и на ношение наперсного креста, на проведение исповедей, отчиток, а особенно на публичные проповеди – в том числе в интернете. Однако все запреты схимник демонстративно нарушал. В конце концов, монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара и несколько монахинь, которые не согласны с суждениями отца Сергия.

Последний в своих видеопроповедях отрицает коронавирус, заявляет о всеобщей чипизации с помощью вакцинации от Covid-19, о тайном мировом правительстве и приходе Антихриста, а также – из последнего – призывает к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию России.

Ксения Собчак, приехавшая на Урал снимать документальный фильм об отце Сергии, нашла бывших послушников, содержавшихся в монастыре и, по ее данным, подвергавшихся там побоям. С этими людьми она приехала в вотчину опального монаха в субботу, попытавшись проникнуть на территорию не с основного въезда с Серовского тракта, а через Среднеуральск и садовые товарищества (там есть около двух километров почти непроезжей грунтовки). Однако съемочную группу встретили неласково, саму журналистку толкнули, а режиссеру из ее команды сломали руку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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