Снова рост – в Свердловской области коронавирусом заболели еще 276 человек

В Свердловской области отмечается рост числа заболевших Covid-19. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом нового типа в России, в регионе зарегистрировано 276 новых случаев заражения. Свердловская область находится на четвертой строчке по числу заболевших за сутки. С момента распространения инфекции в регионе заразились 12 792 человека.

Список жертв коронавируса на Среднем Урале пополнился еще двумя жителями региона, всего Covid-19 унес жизни 95 человек.

За сутки выздоровели 150 человек, всего врачам удалось вылечить 7 459 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

На Урале забуксовала программа по гуманному обращению с бродячими собаками. / Больше 20 тысяч свердловчан находятся под меднаблюдением из-за коронавируса. / В Свердловской области занято почти 73% коронавирусных коек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»