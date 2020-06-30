Снова рост – в Свердловской области коронавирусом заболели еще 276 человек

В Свердловской области отмечается рост числа заболевших Covid-19. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом нового типа в России, в регионе зарегистрировано 276 новых случаев заражения. Свердловская область находится на четвертой строчке по числу заболевших за сутки. С момента распространения инфекции в регионе заразились 12 792 человека.
Список жертв коронавируса на Среднем Урале пополнился еще двумя жителями региона, всего Covid-19 унес жизни 95 человек.
За сутки выздоровели 150 человек, всего врачам удалось вылечить 7 459 человек.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 30.06.20
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