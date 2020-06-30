Оперштаб: в сводки предыдущих дней попадали не все выявленные случаи

Оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса в Свердловской области объяснил, почему сегодня в регионе зарегистрировано сразу 276 новых случаев коронавируса. Вчера диагноз подтвердили у 214 человек. Оказалось, что предыдущие несколько дней в статистику попадали не все данные.

«В сегодняшней сводке учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневные сводки», – сказали в оперативном штабе Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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