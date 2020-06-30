«Ждем врачей около часа», – в Новоуткинске подстанцию скорой помощи закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса (ВИДЕО)

В поселке Новоуткинске на карантин закрыли подстанцию скорой помощи. Местные жители обеспокоены тем, что теперь медики едут к ним на вызовы из Первоуральска, из-за чего время ожидания сильно увеличилось.

Из-за вспышки коронавируса закрыта подстанция скорой помощи

«Мы, конечно, возмущены. Раньше быстро приезжали, а сейчас как? На днях человек с сердечным приступом был, и долгое время медики не ехали. Около часа ехали, но хорошо, что все обошлось», – рассказала ТК «Вести Урал» жительница Новоуткинска Лидия Егорычева.

В пресс-службе первоуральской городской больницы сообщили, что закрыть на карантин подстанцию скорой помощи пришлось из-за вспышки коронавируса – заболел один из сотрудников. Впрочем, через 2-3 дня медперсонал снова будет работать на территории поселка – когда придут результаты анализа.

«Хочу отметить, что все это время поселок Новоуткинск не был брошен, потому что центральная скорая помощь его обслуживала. Ни одного вызова не оставили без внимания. Понятное дело, что вызовы делились. В первую очередь выезжали на экстренные – это сердечно-сосудистые заболевания, потом уже неотложка, температура, но обслужили всех. За это время, пока подстанция была на карантине, на горячую линию не поступило ни одной жалобы», – пояснила пресс-секретарь Первоуральской городской больницы Татьяна Уварова.

Новоуткинск, Владислав Тринько, Антон Отман

Новоуткинск. Другие новости 30.06.20

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