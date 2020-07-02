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Четверг, 2 июля 2020, 16:51 мск

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В Свердловской области выросла смертность от Covid-19

В Свердловской области выросла смертность от Covid-19, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Тем не менее, пока они остаются ниже среднероссийского показателя – он составляет 1,46%.

На Среднем Урале смертность от Covid-19 составляет 0,81%. Неделю назад показатель был меньше – 0,7%. Выше среди регионов УрФО летальность только в Челябинской области – 1,18%.

Напомним, в Свердловской области от коронавируса умерли уже 107 человек, причем 12 смертей зарегистрированы в последние два дня.

Екатеринбург, Елена Сычева

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