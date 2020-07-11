В Свердловской области еще 280 человек заболели коронавирусом, двое умерли

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Двое человек скончались. Регион занял третье место по всероссийским показателям. Всего в регионе зарегистрировано 15 623 случая новой коронавирусной инфекции. Из них вылечили 9 828 пациентов, сообщает оперштаб.

По данным региональных властей, сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий.

«Не все собственники предприятий, к сожалению, ответственно относятся к обстановке и своим обязанностям по защите здоровья персонала. На предприятии «Уралгофротара» это привело к вспышке заболеваемости. Причем руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел им удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке. Уже предварительно выявленные нарушения, по данным санитарных врачей, говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия. Но абсолютно точно эффект от такой безответственности мы будем какое-то время наблюдать в ежедневных сводках», – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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