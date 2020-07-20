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Понедельник, 20 июля 2020, 11:31 мск

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Свердловская область вернулась на третье место по числу новых случаев коронавируса

Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по числу новых случаев коронавируса. За сутки диагноз подтвердили у 234 человек. Регион вернулся на третье место, уступив ХМАО – в Югре выявлено на два случая больше. За исключением Москвы больше ни в одном регионе суточная статистика не вышла за цифру 200. На Среднем Урале ниже двухсот случаев показатель не опускался с 26 июня.

За сутки в Свердловской области скончались два человека, таким образом, всего умерли 195 человек. По данным информационного центра по контролю ситуации за день выздоровели 306 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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