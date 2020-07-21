Подтверждено еще десять смертей от коронавируса в Свердловской области – умерших уже больше 200

В Свердловской области за последние сутки от Covid-19 умерли 10 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего жертвами болезни стали уже 205 человек в регионе.

Свердловская область находится на третьем месте по числу выявленных за сутки новых случаев – 227 (всего 18 250 случаев). За тот же период выздоровели 404 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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