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Вторник, 21 июля 2020, 16:49 мск

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Свердловским врачам поставили задачу снизить количество больных Covid-19 на ИВЛ

По итогам проверки Росздравнадзора перед свердловскими врачами поставили задачу усилить контроль за лечением больных коронавирусом, а главное – сократить количество больных, чье состояние требует подключения к аппаратам ИВЛ. Власти говорят, что уже закупили сверхновые препараты, которые позволяют «профилактировать» такие ухудшения здоровья.

Напомним, Росздравнадзор проверял, как в Свердловской области оказывается помощь больным коронавирусом. По итогам проверки ведомство и поставило задачу: усилить контроль за соблюдением медицинских протоколов и сократить количество тяжелобольных на ИВЛ.

«Речь шла о более жестком ведомственном контроле за лечением больных. И мы создали ведомственные группы, которые контролируют протоколы лечения. Сейчас появились несколько препаратов, которые профилактируют попадание человека в то состояние, которое требует инвазивной или неинвазивной вентиляции легких. Вчера, сегодня мы приобрели серьезную партию таких препаратов, они новые – абсолютно новые – недавно используются в Москве. Они позволяют уменьшить количество людей, состояние которых требует подключения к аппаратам ИВЛ», – заявил на брифинге по итогам заседания оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, за последние дни количество больных на ИВЛ сократилось на 2%. Сейчас в регионе задействованы менее 20% всех аппаратов ИВЛ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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