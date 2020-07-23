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Четверг, 23 июля 2020, 11:47 мск

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Свердловская область остается на втором месте в России по числу новых случаев Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 249 случаев коронавируса. Регион по-прежнему занимает второе место в России, больше новых больных только в Москве. Три пациента с Covid-19 скончались. После болезни выписано 444 свердловчанина.

По данным оперштаба, новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Число активных больных коронавирусом в регионе составляет 5 368 человек. В больницах 189 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 155 в реанимации, 66 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 726 человек. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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