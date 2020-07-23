Свердловская область остается на втором месте в России по числу новых случаев Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 249 случаев коронавируса. Регион по-прежнему занимает второе место в России, больше новых больных только в Москве. Три пациента с Covid-19 скончались. После болезни выписано 444 свердловчанина.

По данным оперштаба, новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Число активных больных коронавирусом в регионе составляет 5 368 человек. В больницах 189 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 155 в реанимации, 66 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 726 человек. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

Улицу Авиационную в Екатеринбурге закроют на два месяца. / Суд передумал отпускать сообщника Кызласова под залог. / В центре Екатеринбурга пройдет акция протеста в поддержку митингующего Хабаровска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»