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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Вторник, 28 июля 2020, 11:00 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области обнаружили еще 209 случаев коронавируса

Свердловская область укрепилась на втором месте по ежедневному росту случаев коронавируса. За последние сутки заболевание подтвердили у 209 человек. Больше только в Москве – 674 случаев. Во всех остальных регионах зафиксировано менее 200 случаев в день.

За последние сутки в России подтвердили 150 смертей от коронавируса. Три человека скончались в Свердловской области, таким образом, в регионе вирус унес жизни уже 243 человек. По данным информационного центра по мониторингу, за день на Среднем Урале выписали 509 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

Крашенинников: не спешите менять Устав области в связи с изменениями в Конституции. / Свердловские депутаты готовы отменить региональные штрафы за нарушение режима самоизоляции. / «Газпромбанк» испортил заемщику кредитную историю и снял с него лишние деньги: «Произошла ошибка». Читать дальше

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Инфографика, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,