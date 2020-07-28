В Свердловской области обнаружили еще 209 случаев коронавируса

Свердловская область укрепилась на втором месте по ежедневному росту случаев коронавируса. За последние сутки заболевание подтвердили у 209 человек. Больше только в Москве – 674 случаев. Во всех остальных регионах зафиксировано менее 200 случаев в день.

За последние сутки в России подтвердили 150 смертей от коронавируса. Три человека скончались в Свердловской области, таким образом, в регионе вирус унес жизни уже 243 человек. По данным информационного центра по мониторингу, за день на Среднем Урале выписали 509 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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