Власти назвали города со сложной коронавирусной обстановкой: Нижний Тагил и Первоуральск

Свердловские власти, ранее заявлявшие, что заболеваемость коронавирусом сместилась из Екатеринбурга в другие города области, рассказали, где ситуация сложнее всего.
Как сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков, отвечая на вопрос «Нового Дня», это две территории. «Нас долго беспокоил Нижний Тагил, но крупных вспышек, чтобы сказать, что город полыхает, – нет. В Первоуральске три вспышки небольших на этой неделе, меньше 10 человек. Пока единственное место. С точки зрения общего хода эпидпроцесса не сказывается, дополнительные меры безопасности будем предпринимать», – сказал он.
По его словам, в больницах свердловских городов есть закрытые из-за вспышек коронавируса отделения, однако кроме указанных двух больше никаких муниципалитетов не назвал.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 28.07.20
Креков: «Скорая в Екатеринбурге задышала спокойно». / Замгубернатора рассказал об увольнении Цветкова. / Фестиваль «Карт-бланш» за неделю собрал деньги на краску для уличных художников. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube