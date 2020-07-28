Власти назвали города со сложной коронавирусной обстановкой: Нижний Тагил и Первоуральск

Свердловские власти, ранее заявлявшие, что заболеваемость коронавирусом сместилась из Екатеринбурга в другие города области, рассказали, где ситуация сложнее всего.

Как сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков, отвечая на вопрос «Нового Дня», это две территории. «Нас долго беспокоил Нижний Тагил, но крупных вспышек, чтобы сказать, что город полыхает, – нет. В Первоуральске три вспышки небольших на этой неделе, меньше 10 человек. Пока единственное место. С точки зрения общего хода эпидпроцесса не сказывается, дополнительные меры безопасности будем предпринимать», – сказал он.

По его словам, в больницах свердловских городов есть закрытые из-за вспышек коронавируса отделения, однако кроме указанных двух больше никаких муниципалитетов не назвал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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