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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Вторник, 28 июля 2020, 15:21 мск

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В августе в Свердловской области начнут раздавать бесплатные лекарства для профилактики коронавируса

В Свердловской области в августе начнут раздавать бесплатные препараты для профилактики коронавируса, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков. «Мы находимся на цифрах, которые нас не устраивают», – отметил он, имея в виду статистику по ежедневно выявляемым случаям Covid-19. Она, напомним, не опускалась ниже 200 эпизодов в сутки в течение нескольких недель.

По словам Крекова, бороться с этим будут не только призывами соблюдать изоляцию и масочный режим, но и терапевтически. «По спецраспоряжению губернатора будут закуплены дополнительные препараты, которые будут бесплатно раздавать людям из групп риска разных категорий, контактным, волонтерам, проживающим рядом с очагами. Такая практика активно использовалась в Москве. Август будет посвящен тому, чтобы максимально раздать средства, которые позволят при безопасном их потреблении для профилактического лечения населения уменьшить ареал распространения коронавируса», – сказал Креков.

Он подчеркнул, что такая тактика даст результаты. «Тенденции положительные будут закреплены, это позволит перейти в иное качество существования. Мы хотели бы к 1 сентября максимум мероприятий сделать, чтобы начать учебный год», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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