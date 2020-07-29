За сутки в Свердловской области от Covid-19 скончались восемь человек

За минувшие сутки в Свердловской области скончались восемь пациентов, больных Covid-19. Общее количество смертей составило 251.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, за сутки зафиксировано 223 новых случая Covid-19. Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Серова, Талицкого и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 20 157.

Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимации, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в екатеринбургской больнице № 40 и лечебных учреждениях других муниципалитетов – 711. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 624 человека. Общее число выписанных достигло 15 635.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

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