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Четверг, 30 июля 2020, 11:02 мск

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В Свердловской области от коронавируса умерли еще 13 человек

По свежим данным оперштаба в Свердловской области зафиксировано 215 новых случаев Covid-19. От коронавируса умерли 13 пациентов – это самый высокий показатель с начала пандемии. Число выписанных из больниц тоже стало рекордным – 740 человек.


Новые случаи коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены у жителей Екатеринбурга (+144), Арамильского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Тавдинского округов.


Общее количество зафиксированных в регионе случаев Covid-19 составляет 20372. Число активных больных – 3997 человек. Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находится в реанимации, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 746.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

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