В Свердловской области от коронавируса умерли еще 9 человек

В Свердловской области остается высокой смертность от коронавируса. За минувшие сутки в регионе скончались 9 пациентов c Covid-19, а общее количество летальных исходов достигло 294.

По данным оперативной сводки на 4 августа на Среднем Урале зарегистрировано 182 новых случая коронавируса. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Байкаловского муниципального района, Нижнего Тагила и Талицы. Регион по-прежнему находится на втором месте по заболеваемости, больше новых больных выявляется только в Москве.

Число выздоровевших пациентов за сутки в Свердловской области составило 92 человека. Количество активных больных на 4 августа – 3324 человека.

«Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 119 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 535. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает оперштаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

Клиентка скандального центра «Глобалмед» отсудила у клиники 125 тысяч рублей за отказ вернуть деньги. / Гаишники устроили стрельбу, гоняясь ночью за пьяными подростками (ФОТО). / Заксо лишает Екатеринбург полномочий в сфере здравоохранения. Реорганизация потребует 723 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»