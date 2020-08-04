Вице-губернатор назвал дату начала вакцинации от Covid-19

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков назвал примерную дату начала массовой вакцинации граждан от Covid-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник сделал это заявление на заседании заксобрания, куда он пришел убедить депутатов отдать здравоохранение Екатеринбурга областному минздраву. По словам Крекова, вакцинация в регионе, вероятно, начнется уже в октябре. Возможно, что использоваться для этого будет вакцина, произведенная в Новоуральске (напомним, там находится завод «Медсинтез», который контролирует депутат Госдумы Александр Петров).

Также Креков утешил депутатов, сообщив им, что второй волны коронавируса не стоит ждать просто потому, что «еще первая не закончилась». Он отметил, что стоит гражданам сейчас опять массово пойти «на пляжи, на площади и на салюты», как хрупкое равновесие будет нарушено. Тем более, заявил он, новые носители вируса регулярно приезжают из стран ближнего зарубежья – «по пять, по шесть человек, но они есть».

Также Креков призвал всех областных депутатов ставить прививки от сезонного гриппа, и сообщил, что ими планируется охватить в этом году до 75% населения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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