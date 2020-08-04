Главвврач 40-й больницы: «Я надеюсь, пик по коронавирусу пройден»

Главный врач ГКБ № 40 Екатеринбурга Александр Прудков рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, областной центр отстает от тенденций Москвы и Санкт-Петербурга на 3-4 недели, как и свердловские города от Екатеринбурга. При этом в уральской столице ситуация постепенно, по его словам, приходит в норму. «Я надеюсь, пик уже пройден. Екатеринбург «повторяет» за Санкт-Петербургом и Москвой», – отметил он.

По словам Прудкова, в городской больнице № 40, где было открыто более 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободно 320 специализированных мест, а еще 120 ранее перепрофилированных возвращены обратно. Речь идет о нейрохирургическом отделении медучреждения.

Спрогнозировать, когда по основному профилю смогут заработать другие отделения ГКБ № 40, Прудков затруднился. «Зависит от ситуации в области, не только в Екатеринбурге, потому что мы принимаем самых тяжелых пациентов. С нас все началось, на нас все и закончится», – добавил он. Напомним, что врачи ГКБ № 40 первыми стали лечить пациентов с коронавирусом в регионе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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