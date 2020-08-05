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Среда, 5 августа 2020, 14:09 мск

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Свердловская область остается на втором месте по числу новых заболевших Covid-19. Число жертв выросло до 300

Несмотря на снижение суточного числа заболевших коронавирусом, Свердловская область остается на втором месте по этому показателю. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован 181 зараженный. Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области диагноз был подтвержден у 21 542 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе умерли еще шесть человек, таким образом, число жертв заболевания выросло до 300, сообщается в официальной статистике.

При этом число выздоровевших в последние дни в Свердловской области стало меньше, чем, например, на прошлой неделе, когда врачи выписывали по 400 человек в день. За сутки выздоровели 92 человека. Всего вылечились 18 129 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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