Свердловская область остается на втором месте по числу новых заболевших Covid-19. Число жертв выросло до 300

Несмотря на снижение суточного числа заболевших коронавирусом, Свердловская область остается на втором месте по этому показателю. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован 181 зараженный. Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области диагноз был подтвержден у 21 542 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе умерли еще шесть человек, таким образом, число жертв заболевания выросло до 300, сообщается в официальной статистике.

При этом число выздоровевших в последние дни в Свердловской области стало меньше, чем, например, на прошлой неделе, когда врачи выписывали по 400 человек в день. За сутки выздоровели 92 человека. Всего вылечились 18 129 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

Ярослав Ширшиков поедет в колонию-поселение за посещение общественного собрания. / В мэрии запутались в сроках открытия парка Зеленая Роща. / Мерзлякова об использовании полиции для разгона сборщиков подписей: «Это к добру не приведет». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»