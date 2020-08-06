Бабушкина рассказала, сколько депутатов и их помощников переболели Covid-19

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина рассказала, сколько депутатов и их помощников за время весенней сессии переболели коронавирусом.

«У двух помощников депутатов были предпосылки к заболеванию, но повторные тесты оказались отрицательными. Из депутатов, которые работают на профессиональной основе, заболел только один, еще три депутата, работающих на неосвобожденной основе, – бессимптомно, были признаки коронавируса. Они были на удаленном доступе, поэтому это никак не повлияло на контакты с другими депутатами, аппаратом заксо и правительством», – рассказала она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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