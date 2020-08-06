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Четверг, 6 августа 2020, 12:50 мск

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Свердловская область по-прежнему на втором месте по новым случаям коронавируса

Свердловская область остается на втором месте по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован 183 зараженных жителя региона.

Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области диагноз был подтвержден у 21 725 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе умерли еще семь человек, таким образом, число жертв заболевания выросло до 307, сообщает официальная статистика. За минувшие сутки выздоровели 95 человек. Всего вылечились 18 224 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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