Свердловская область по-прежнему на втором месте по новым случаям коронавируса

Свердловская область остается на втором месте по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован 183 зараженных жителя региона.

Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области диагноз был подтвержден у 21 725 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе умерли еще семь человек, таким образом, число жертв заболевания выросло до 307, сообщает официальная статистика. За минувшие сутки выздоровели 95 человек. Всего вылечились 18 224 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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