Тесты или симптомы? Роспотребнадзор и Центр по контролю заболеваниями рассказали, как определяют выздоровевших от Covid-19

В американском Центре по контролю заболеваний обновили данные о том, какие пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19 уже не представляют опасности для окружающих и не могут заразить других людей.

«Те, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции, но чье состояние не требует госпитализации, могут контактировать с другими людьми при двух условиях: нет повышенной температуры на протяжении 24 часов и более, есть улучшение состояния по всем симптомам. В случае, когда болезнь протекает более тяжело и когда человеку потребовалась госпитализация, то незаразным он становится уже через 20 дней с момента появления первых симптомов. Если у человека вообще нет симптомов, но у него был положительный ПЦР-тест, то спустя 10 дней после него он уже не заразен», – считают в CDC.

Там также отметили, что неправильно считать человека незаразным только после получения отрицательного результата теста на коронавирус, поскольку метод полимеразной цепной реакции определяет и РНК «мертвых» клеток вируса, то есть тест может показывать наличие заболевания, когда человек уже не представляет опасности для окружающих.

Между тем именно такой тактики придерживаются российские врачи. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, в настоящее время по-прежнему пациента считают незаразным, если два ПЦР-теста показали отрицательный результат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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