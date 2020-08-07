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Пятница, 7 августа 2020, 11:29 мск

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От коронавируса в Свердловской области умерли еще восемь человек

В Свердловской области за последние сутки подтвердилось 180 случаев коронавируса. Со 2 августа прирост не поднимается выше двухсот случаев в день, но регион остается на втором месте по стране по этому показателю. Всего с начала пандемии вирус нашли у 21 905 человек. Из больницы за последний день выписались 90 человек.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, подтверждено восемь случаев смерти от коронавируса за сутки, всего умерли 315 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,