Больную Covid-19 женщину принудительно госпитализировали за поход в магазин

Вех-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес решение о принудительной госпитализации женщины, которая нарушила режим самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора, еще в конце июля горожанке был поставлен диагноз Covid-19. Сначала ее хотели госпитализировать, но затем, с учетом легкого течения заболевания, пациентке разрешили лечиться на дому под наблюдением врачей.

Но однажды, приехав к ней для проведения очередного теста, бригада врачей не обнаружила ее дома: женщина ушла в магазин. Когда она вернулась, ей предложили лечь в больницу, но она отказалась. Информация об этом была направлена в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Несоблюдение режима самоизоляции при лечении инфекционного заболевания в домашних условиях является нарушением федерального закона ФЗ-№52, согласно которой граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

8 августа 2020 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел иск Центрального Екатеринбургского отдела Управления по Свердловской области о теперь уже принудительной госпитализации женщины. По решению суда в этот же день ее отвезли в больницу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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