Сводка по коронавирусу: Свердловская область на третьем месте в России по новым заболевшим

Свердловская область находится на третьем месте по числу подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За день зарегистрировано 149 пациентов, у которых подтвердился диагноз.

По информации оперштаба, больше половины из них – 90 человек – это екатеринбуржцы. Также коронавирус нашли у жителей Асбеста, Алапаевского района, Белоярского, Бисерти, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Ивделя, Ирбитского района, Камышлова, Красноуральска, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Талицкого и Туринского городских округов. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 23 695 человек.

«Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 264. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

За последние сутки умерли от Covid-19 еще двое свердловчан. Вирус унес жизни 376 человек в регионе. Выписаны за минувший день 74 человека, всего – 19 176.

Екатеринбург, Елена Сычева

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