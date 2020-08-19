Сводка по коронавирусу: 147 заболевших, 73 выздоровевших, 6 умерших

За сутки в Свердловской области подтвердили диагноз Covid-19 еще у 147 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Регион находится на четвертом месте по этому показателю в России. С начала распространения заразы в регионе такой диагноз поставили 23 842 жителями Среднего Урала.

Выздоровевших за сутки по-прежнему вдвое меньше, чем новых заболевших. Такая тенденция сохраняется с начала августа. За последний день медики выписали из свердловских больниц 73 человека. Всего выздоровели 19 242 человека.

Коронавирус унес жизни еще шестерых. В списке жертв числятся уже 382 человека в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

«Я – эпоха», «дайте помещение» и «лицо с бородой» – кандидаты в заксо вышли в СМИ (ФОТО). / В пандемию уральские нотариусы зафиксировали рост семейных сделок. / Родственники Крапивина рассказали о состоянии писателя после операции: прогнозов врачи не дают. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»