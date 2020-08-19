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Среда, 19 августа 2020, 10:40 мск

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Сводка по коронавирусу: 147 заболевших, 73 выздоровевших, 6 умерших

За сутки в Свердловской области подтвердили диагноз Covid-19 еще у 147 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Регион находится на четвертом месте по этому показателю в России. С начала распространения заразы в регионе такой диагноз поставили 23 842 жителями Среднего Урала.

Выздоровевших за сутки по-прежнему вдвое меньше, чем новых заболевших. Такая тенденция сохраняется с начала августа. За последний день медики выписали из свердловских больниц 73 человека. Всего выздоровели 19 242 человека.

Коронавирус унес жизни еще шестерых. В списке жертв числятся уже 382 человека в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,